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Анатолий Воробьёв: «Не думаю, что уход Ловрена станет большой потерей для «Зенита»

02 Января 2023 • 00:30 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Анатолий Воробьев, в прошлом бывший генеральным секретарем Российского футбольного союза, поделился своим мнением по поводу возможного ухода хорватского игрока Деяна Ловрена из «Зенита».

Ловрен отметился сомнительным жестом с выкинутой вперед рукой в ходе недавнего чемпионата мира (популярным, увы, среди хорватов), после чего к нему возникли определенные вопросы в нашей стране.

Но, в то же время, было бы несправедливым усматривать в этом исключительно политическую подоплеку - есть и спортивные факторы, которые побуждают «Зенит» задумываться об омоложении состава.

-  Если он хочет уйти… Не хочется говорить, что скатертью дорога… Ловрен — это даже не топ‑10 легионеров, которые играли в «Зените». Я не считаю, что это будет какой‑то серьезной потерей для «Зенита». Найдутся молодые ребята, которые его заменят, - заявил функционер в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Деян Ловрен Анатолий Воробьёв
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