Анатолий Воробьёв: «Не думаю, что уход Ловрена станет большой потерей для «Зенита»

Анатолий Воробьев, в прошлом бывший генеральным секретарем Российского футбольного союза, поделился своим мнением по поводу возможного ухода хорватского игрока Деяна Ловрена из «Зенита».

Ловрен отметился сомнительным жестом с выкинутой вперед рукой в ходе недавнего чемпионата мира (популярным, увы, среди хорватов), после чего к нему возникли определенные вопросы в нашей стране.

Но, в то же время, было бы несправедливым усматривать в этом исключительно политическую подоплеку - есть и спортивные факторы, которые побуждают «Зенит» задумываться об омоложении состава.

- Если он хочет уйти… Не хочется говорить, что скатертью дорога… Ловрен — это даже не топ‑10 легионеров, которые играли в «Зените». Я не считаю, что это будет какой‑то серьезной потерей для «Зенита». Найдутся молодые ребята, которые его заменят, - заявил функционер в эфире телеканала «Матч ТВ».