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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушаков: «Перед землетрясениями был близок к переходу в «Хатайспор»

13 Февраля 2023 • 23:07 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков рассказал, что мог продолжить карьеру в турецком «Хатайспоре».

«Мне позвонил один человек, мы общались три часа. Ждали звонка от «Хатайспора» на следующий день. А утром случилось землетрясение», - рассказал Глушаков в эфире «Коммент.Шоу».

Напомним, что город Хатай – один из наиболее пострадавших городов Турции от землетрясений 6 февраля. Несколько дней спустя после катаклизмов «Хатайспор» снялся с чемпионата Турции как минимум до конца текущего сезона. Позже о завершении выступления в текущем сезоне в турецкой Суперлиге заявили и в «Газиантепе».

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Глушаков Хатайспор
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