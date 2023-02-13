Глушаков: «Перед землетрясениями был близок к переходу в «Хатайспор»

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков рассказал, что мог продолжить карьеру в турецком «Хатайспоре».

«Мне позвонил один человек, мы общались три часа. Ждали звонка от «Хатайспора» на следующий день. А утром случилось землетрясение», - рассказал Глушаков в эфире «Коммент.Шоу».

Напомним, что город Хатай – один из наиболее пострадавших городов Турции от землетрясений 6 февраля. Несколько дней спустя после катаклизмов «Хатайспор» снялся с чемпионата Турции как минимум до конца текущего сезона. Позже о завершении выступления в текущем сезоне в турецкой Суперлиге заявили и в «Газиантепе».