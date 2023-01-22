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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Веденеев: «От продления контракта с Кержаковым «Зенит» точно ничего не потеряет»

22 Января 2023 • 15:46 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Чемпион СССР в составе петербургского «Зенита» Сергей Веденеев высказался о возможном продлении контракта с Михаилом Кержаковым.

«Когда вратарь сидит «на банке», может год не играть, два даже, а потом выходит и предсказуемо допускает ошибки без практики. А для опытных, которым за 35 и даже за 40, выйти вот так и показать высокий уровень - это обычная практика. Так что от продления контракта с Кержаковым «Зенит» точно ничего не потеряет», — заявил экс-игрок «сине-бело-голубых» в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, нет проблем в том, что Михаил будет запасным голкипером, поскольку сохранение места в «Зените» является для него единственным вариантом. Также Веденеев отметил, что в России нет сильно выделяющихся вратарей, назвав преимуществом Кержакова его опыт.

Напомним, что Михаил Кержаков является воспитанником петербургского футбола, проведя в разные промежутки 104 игры в футболке клуба из Северной столицы, выиграв с ним четыре чемпионских титула.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Михаил Кержаков Сергей Веденеев
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