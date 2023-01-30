Игонин: «Дзюба упустил момент, когда мог перейти в статусный клуб»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Игонин оценил ситуацию, в которой оказался Артём Дзюба после разрыва контракта с «Адана Демирспор».

«Он упустил уже тот момент, когда мог перейти в более-менее статусный клуб. Сейчас же обратная история. Нужно было понять это давно. Нужно было не выбирать, а снова доказывать», — приводит слова Игонина «Матч ТВ».

Напомним, что после семи лет в «Зените» Артём Дзюба в статусе свободного агента переехал в Турцию, однако, всего после пяти матчей и одного гола за два месяца, форвард покинул «Адана Демирспор». Сейчас экс-капитан сборной России не имеет работы.