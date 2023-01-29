Стоцкий высказался об уходе Галактионова в «Локомотив»

Футболист «Пари НН» Дмитрий Стоцкий высказался об уходе Михаила Галактионова в столичный «Локомотив».

«Я давно в футболе и уже ничему не удивляюсь. Галактионов получил серьёзное предложение, для него это профессиональный вызов. Почему нет?» — приводит слова полузащитника «Матч ТВ».

Напомним, что наставник молодёжной сборной России принял предложение от руководства «железнодорожников» в ноябре прошлого года, покинув «Пари НН» после победы в последней встрече первой части РПЛ против «Ахмата». Новым наставником команды из Нижнего Новгорода, которая занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата, стал Артём Горлов.