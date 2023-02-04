Юсупов: «Российскому футболу бежать в Азию не стоит»

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов высказался относительно возможного перехода российского футбола в Азиатскую конфедерацию.

«Хотелось бы участвовать в европейских турнирах. Сейчас с этим тяжело. Но надеюсь, что всё закончится. Считаю, что российскому футболу бежать в Азию не стоит», — заявил экс-хавбек российской национальной команды в интервью «Чемпионату».

Напомним, что после нескольких обсуждений вопроса о смене конфедерации в конце прошлого года было принято решение о создании рабочей группы с УЕФА относительно интеграции российского футбола в европейские состязания.