Генеральный директор «Зенита» оценил работу судей в РПЛ

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о работе арбитров Российской премьер-лиги.

«К сожалению, к судейству было много вопросов. А ведь есть положительный опыт организации и развития судейства в КХЛ, который остается невостребованным», — заявил Медведев в интервью «Спорт-Экспрессу». По его мнению, система видео ассистента рефери не может полноценно работать без офсайдных линий, возвращение которых стоит ждать лишь в следующем сезоне.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше чемпионата петербургский «Зенит» идёт на первой строчке, опережая после 17 туров «Спартак» на шесть баллов.