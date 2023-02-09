Агент Ренана опроверг слухи о переходе в «Реал»

Луис Фернандо Гарсия, представитель новичка «Зенита» Роберта Ренана, высказался о слухах относительно перехода защитника в мадридский «Реал».

«Предложение в размере 40 миллиона евро от «Реала» за Ренана? Эта информация неверна. Но, конечно, он способен заиграть на таком уровне», — цитирует агента издание Metaratings.

Напомним, что Ренан ещё не присоединился к «сине-бело-голубым», находясь в расположении молодёжной сборной Бразилии. К «Зениту» Роберт Ренан присоединился в рамках сделки по переходу нападающего Юри Алберто в «Коринтианс».