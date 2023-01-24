Ледяхов рассказал, как Глушаков может помочь «Пари НН»

Бывший российский футболист, а ныне тренер Игорь Ледяхов порассуждал на тему того, какую пользу Денис Глушаков может принести «Пари НН», если его переход в этот клуб всё же состоится.

«Он мастеровитый футболист с огромным опытом выступлений в РПЛ. Такой команде как «Пари НН» он очень многим поможет. Физически он очень хорошо готов, здесь не надо смотреть на его возраст – это не помеха», - цитирует Ледяхова «Спорт День за Днём».

Напомним, две недели назад 35-летний Глушаков покинул подмосковные «Химки» и пока что находится без клуба, но множество трансферных слухов связывают его с переходом в «Пари НН», идущий на 12-м месте в РПЛ.