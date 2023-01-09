«Пари НН» может арендовать Соколова

Полузащитник «Крыльев Советов» Артём Соколов, который в ближайшее время станет игроком московского «Локомотива», может быть отдан в аренду «Пари НН». Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, нижегородский клуб намерен подписать 19-летнего игрока до конца текущего сезона. Также отмечается, что в услугах молодого футболиста заинтересованы подмосковные «Химки».

В нынешнем сезоне Соколов провёл за «Крылья Советов» 15 матчей, отметившись в них одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 800 тысяч евро.

После 17 туров РПЛ самарская команда занимает 11-е место в турнирной таблице и опережает «Пари НН» на одно очко.