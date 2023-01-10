Мостовой не считает уход Алберто в «Коринтианс» потерей для «Зенита»

Бывший российский хавбек Александр Мостовой прокомментировал свежий обмен игроками между «Зенитом» и «Коринтиансом». Напомним, сегодня вечером «сине-бело-голубые» объявили официально об обмене форварда Юри Алберто на двух молодых игроков – защитника Роберта Ренана и полузащитника Ду Кейроса.

«Нападающий хороший, но не могу сказать, что это потеря для «Зенита». Несколько игр сыграл, впечатлений не оставил. А вот Ловрен – потеря», - цитирует Мостового «Чемпионат». Эксперт добавил, что если «Зенит» не сможет подписать хорошего центрдефа на место ушедшего в «Лион» Ловрена, то конкуренты петербуржцев будут очень рады.