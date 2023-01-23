Канчельскис: «Хочется посмотреть, как Семак будет работать за рубежом»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о перспективах Сергея Семака в европейском футболе.

«Сергей Богданович всего добился с «Зенитом». Хочется посмотреть, как он будет работать за рубежом. Он может тренировать в любой европейской лиге, топ-5 в том числе» — заявил экс-полузащитник российской национальной команды в интервью изданию Sport24. Канчельскис отметил, что не знает, в каком чемпионате Семак сможет успешно тренировать, пожелав бронзовому призёру Евро-2008 удачи.

Напомним, что Сергей Семак возглавил «Зенит» в 2018 году, выиграв с «сине-бело-голубыми» четыре чемпионских титула РПЛ. В нынешнем сезоне клуб из Северной столицы лидирует после 17 туров, опережая «Спартак» на шесть баллов.