ЦСКА и «Пари НН» договорились о переходе Агапова

Защитник «Пари НН» Илья Агапов уже в ближайшие дни пройдёт плановый медицинский осмотр для перехода в московский ЦСКА. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Все формальности сделки по игроку уже согласованы, остались лишь последние шаги. Переход футболиста в московский клуб оформят в ближайшее время.

На счету 21-летнего защитника в текущем сезоне 16 матчей за «Пари НН». Стоит игрок по версии портала Transfermarkt 1 млн евро.

Ранее сообщалось, что «армейцы» очень близки к подписанию игрока и в сделку по нему могут включить форварда ЦСКА Владислава Яковлева.