Колосков назвал главное футбольное событие 2022 года

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков назвал главное событие уходящего 2022 года в мире футбола.

По мнению Колоскова, как событием года, так и его разочарованием, стало отстранение российских клубов и сборных от всех международных турниров.

«Меня это мучает до сих пор. Год шока и грустных перемен. В этом году не могу выделить чего-то выдающегося», — приводит слова Колоскова Sport24.

Напомним, что из-за санкций, наложенных на Россию со стороны ФИФА и УЕФА, в текущем году наша национальная сборная провела лишь три товарищеские встречи: с Кыргызстаном (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).