Агент: «Марио Фернандес счастлив вернуться на футбольное поле»

Жорже Машаду, агент защитника ЦСКА Марио Фернандеса, выступающего в настоящий момент за «Интернасьонал» на правах аренды, высказался о возвращении своего клиента на поле.

Напомним, что по окончании сезона-2021/2022 бразилец приостановил игровую карьеру, однако в начале текущего года он вернулся в футбол. За «Интернасьонал» Фернандес дебютировал вчера, 26 января, в матче против «Авениды» (1:1). Футболист провёл на поле 69 минут, однако результативными действиями отметиться не сумел.

«Всё в порядке. Марио счастлив вернуться на поле. Он будет постепенно прибавлять», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Отметим, что арендное соглашение Фернандеса с «Интернасьоналом» рассчитано до конца декабря нынешнего года.