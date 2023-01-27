Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Марио Фернандес счастлив вернуться на футбольное поле»

27 Января 2023 • 15:03 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
1 3.05 X 3.85 2 2.15
04.03 19:00

Жорже Машаду, агент защитника ЦСКА Марио Фернандеса, выступающего в настоящий момент за «Интернасьонал» на правах аренды, высказался о возвращении своего клиента на поле.

Напомним, что по окончании сезона-2021/2022 бразилец приостановил игровую карьеру, однако в начале текущего года он вернулся в футбол. За «Интернасьонал» Фернандес дебютировал вчера, 26 января, в матче против «Авениды» (1:1). Футболист провёл на поле 69 минут, однако результативными действиями отметиться не сумел. 

«Всё в порядке. Марио счастлив вернуться на поле. Он будет постепенно прибавлять», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Отметим, что арендное соглашение Фернандеса с «Интернасьоналом» рассчитано до конца декабря нынешнего года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Марио Фернандес Интернасьонал Жорже Машаду
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Января
17:06 · Россия. Премьер-лига
Кечинов — о переходе Рассказова в «Крылья Советов»: «Для него это шаг вперёд»
16:52 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Рассказов обладает большим потенциалом»
16:48 · Россия. Премьер-лига
​Булыкин: «Малком сможет заиграть в «ПСЖ»
16:42 · Россия. Премьер-лига
​В «Вероне» подтвердили, что переход Гайча близок
16:37 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Крыльев Советов»: «Рассказов усилит конкуренцию у нас в команде»
16:36 · Россия. Премьер-лига
Сёмин не смог сказать, кто лучше — Малком или Промес
16:32 · Россия. Премьер-лига
​Рассказов стал игроком «Крыльев Советов» официально
16:28 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА пошёл на компромисс, Гайч станет игроком «Вероны»
15:59 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «В «ПСЖ» Малкому придётся пахать»
15:56 · Россия. Премьер-лига
​«ПСЖ» сегодня проведёт переговоры по Малкому слухи
15:39 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Пари НН» нужен Дзюба»
15:25 · Россия. Премьер-лига
​Изидор хочет в «Лорьян», но «Лион» предлагает больше
15:24 · Россия. Премьер-лига
Дуарте — о «Спартаке»: «Я был очень впечатлён тем, какой это большой клуб»
15:16 · Россия. Премьер-лига
​«Крылья Советов» заявили Сычевого под прежней фамилией
15:11 · Россия. Премьер-лига
​Каррера отреагировал на слова Глушакова о премиальных в «Спартаке» 1
Все новости
Рекомендуем