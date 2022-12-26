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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев: «Сборная сейчас слабенькая, ей будет проще отобраться на ЧМ в Азии»

26 Декабря 2022 • 20:09 Комментировать
Сочи
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ЦСКА Москва
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04.03 19:00

Футбольный эксперт Евгений Ловчев уверен, что сборной России в её нынешнем состоянии легче отбираться на чемпионат мира 2026 года в АФК.

«Сборная сейчас слабенькая, ей будет проще пробиваться в финальную стадию чемпионата мира из АФК», - цитирует его «Матч ТВ».

Ловчев добавил, что и шансов у российской сборной сыграть в УЕФА сейчас практически нет. А с АФК, как он полагает, уже есть ощущение некоторой договорённости.

Завтра РФС может принять окончательное решение о смене конфедерации и уходе из УЕФА в АФК. Если такое случится, то Россия станет первой в истории страной, которая выйдет из УЕФА и станет участником АФК.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Евгений Ловчев
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