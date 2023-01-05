Хавбек ЦСКА Мухин: «На «Зенит» я не смотрю»

Хавбек московских «армейцев» Максим Мухин прокомментировал турнирное положение своего клуба в РПЛ. Ровно через два месяца стартует возобновление лиги после длинного перерыва.

«Будем стараться догонять. Честно говоря, даже не смотрю, где там «Зенит». Будем стараться побеждать в каждой игре», - цитирует Мухина ТАСС.

Напомним, после 17 прошедших в текущем сезоне РПЛ туров ЦСКА разместился на пятом месте, у клуба 29 заработанных очков. Тренирует москвичей опытный Владимир Федотов, который в первом туре после возобновления чемпионата России весной встретится на выезде со своей бывшей командой – футбольным клубом «Сочи».

Лидирует в турнирной таблице «Зенит» - 42 очка.