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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зайнутдинов всё ещё мечтает переехать в Европу

27 Января 2023 • 22:07 Комментировать
Сочи
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ЦСКА Москва
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04.03 19:00

Полузащитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов заявил, что всё ещё был бы не против попробовать себя в одном из европейских клубов. Ранее СМИ связывали молодого игрока с итальянской «Аталантой».

«Желание есть, это мечта детства — попробовать себя там, в Европе. Но нужно еще работать, доказывать, чтобы был не только интерес, но поступило предложение», - цитирует игрока «Матч-ТВ».

Напомним, Зайнутдинов – один из основных игроков ЦСКА, универсал на поле, в текущем сезоне на его счету 19 матчей во всех турнирах, многие из которых он отыграл в тройке центральных защитников, а портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Бактиёр Зайнутдинов
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СОЧИ ЦСКА МОСКВА
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