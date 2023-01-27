Зайнутдинов всё ещё мечтает переехать в Европу

Полузащитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов заявил, что всё ещё был бы не против попробовать себя в одном из европейских клубов. Ранее СМИ связывали молодого игрока с итальянской «Аталантой».

«Желание есть, это мечта детства — попробовать себя там, в Европе. Но нужно еще работать, доказывать, чтобы был не только интерес, но поступило предложение», - цитирует игрока «Матч-ТВ».

Напомним, Зайнутдинов – один из основных игроков ЦСКА, универсал на поле, в текущем сезоне на его счету 19 матчей во всех турнирах, многие из которых он отыграл в тройке центральных защитников, а портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 5 млн евро.