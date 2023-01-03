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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков уверен, что конкуренция в РПЛ всё ещё есть

03 Января 2023 • 19:41 Комментировать
Сочи
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ЦСКА Москва
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04.03 19:00

Конкуренция в РПЛ в наступившем году усилится, уверен почётный президент РФС Вячеслав Колосков.

«Конкуренция сохраняется. Думаю, что «Зенит», «Спартак», «Динамо» - основные претенденты на титул, а ещё к ним московский ЦСКА подтянется. Не всё потерял «Ростов», - цитирует Колоскова ТАСС.

Эксперт добавил, что не может выделить за первую часть сезона ни одной стабильной команды и ни один клуб не понравился ему по игре больше всех остальных.

Напомним, после 17 сыгранных туров в РПЛ лидирует «Зенит» - 42 очка. Вторым идёт московский «Спартак», у подопечных Гильермо Абаскаля 36 очков. Недалеко сенсационный «Ростов» Валерия Карпина – 35 баллов и третье место.

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Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Колосков
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