Чалов прокомментировал победу ЦСКА над «Партизаном»

Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал победу «армейцев» над сербским «Партизаном» в сегодняшнем контрольном матче на сборе в Турции. Игра завершилась со счётом 2:1.

«Погодка немного нефутбольная была, но в целом для болельщиков игра получилась классной. Соперник был хороший, огромное спасибо хочется сказать болельщикам, которые пришли на игру. Надеюсь, что они также будут ходить на наши дальнейшие матчи», - цитирует Чалова «МАТЧ-ПРЕМЬЕР».

Чалов добавил, что ему было приятно пообщаться и встретиться на поле с бывшим одноклубником Бибрасом Натхо.

31 января «армейцев» ждёт контрольный матч с одним из лидеров Первой лиги – владикавказской «Аланией».