Пономарёв: «В 2022 году из ЦСКА могу выделить только Акинфеева»

Ветеран московских «армейцев» Владимир Пономарёв заявил, что в 2022 году может похвалить в составе ЦСКА только бессменного лидера и капитана клуба – Игоря Акинфеева.

«В положительном ключе в армейской команде могу выделить только Игоря Акинфеева», - цитирует экс-футболиста Betonmobile.ru.

Что касается других игроков, то в целом Пономарёву команда не нравится абсолютно – он не смог больше кого-то выделить во всём составе.

У 36-летнего Акинфеева в текущем сезоне набралось 18 сыгранных матчей за ЦСКА, в них он 19 раз вынимал мяч из собственных ворот.

ЦСКА расположился на пятом месте турнирной таблицы РПЛ с 29 набранными очками.