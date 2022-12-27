Пономарёв: «В 2022 году из ЦСКА могу выделить только Акинфеева»

Ветеран московских «армейцев» Владимир Пономарёв заявил, что в 2022 году может похвалить в составе ЦСКА только бессменного лидера и капитана клуба – Игоря Акинфеева.
«В положительном ключе в армейской команде могу выделить только Игоря Акинфеева», - цитирует экс-футболиста Betonmobile.ru.
Что касается других игроков, то в целом Пономарёву команда не нравится абсолютно – он не смог больше кого-то выделить во всём составе.
У 36-летнего Акинфеева в текущем сезоне набралось 18 сыгранных матчей за ЦСКА, в них он 19 раз вынимал мяч из собственных ворот.
ЦСКА расположился на пятом месте турнирной таблицы РПЛ с 29 набранными очками.
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