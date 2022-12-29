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Агент высказался о возможном переходе Копетти в ЦСКА

29 Декабря 2022 • 12:59 Комментировать
Сочи
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ЦСКА Москва
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04.03 19:00

Мартин Сендоа, агент нападающего аргентинского «Расинга» Энцо Копетти, прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в ЦСКА.

«ЦСКА ведёт переговоры с президентом «Расинга»? Невозможно. Это фейк. Энцо уже перешёл в «Шарлотт», — цитирует агента Sport24.

Ранее сообщалось, что интерес к 26-летнему форварду проявляет «Зенит». Отметим, что действующий контракт игрока с его нынешним клубом рассчитан до конца декабря 2024 года.

В текущем сезоне Копетти провёл за «Расинг» 47 матчей, в которых забил 21 гол и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает аргентинского футболиста в 6 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Расинг Авельянеда Шарлотт Трансферы футбола - зима 2023 Энцо Копетти
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