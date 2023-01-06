Тарханов назвал переход Агапова в ЦСКА вынужденной покупкой

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал свежее подписание московского ЦСКА – в клуб прибыл 21-летний защитник из «Пари НН» Илья Агапов.

«Если говорить в целом, то такие трансферы еще раз показывают дефицит центральных защитников. Это и трансфер на перспективу, и потому, что нужно закрыть позицию вынужденно», - цитирует Тарханова «Матч ТВ».

Тарханов добавил, что о самом игроке ему сказать что-то трудно, так как мало видел игры «Пари НН» в текущем сезоне.

В текущем сезоне молодой защитник провёл в РПЛ 13 матчей, ещё три – в Кубке России.