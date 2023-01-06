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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов назвал переход Агапова в ЦСКА вынужденной покупкой

06 Января 2023 • 20:52 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
04.03 19:00

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал свежее подписание московского ЦСКА – в клуб прибыл 21-летний защитник из «Пари НН» Илья Агапов.

«Если говорить в целом, то такие трансферы еще раз показывают дефицит центральных защитников. Это и трансфер на перспективу, и потому, что нужно закрыть позицию вынужденно», - цитирует Тарханова «Матч ТВ».

Тарханов добавил, что о самом игроке ему сказать что-то трудно, так как мало видел игры «Пари НН» в текущем сезоне.

В текущем сезоне молодой защитник провёл в РПЛ 13 матчей, ещё три – в Кубке России.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Александр Тарханов Илья Агапов
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