Мухин: «Зенит» — чемпион, а ЦСКА будет вторым»

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал, на какой строчке турнирной таблицы РПЛ «армейцы» завершат текущий сезон.

По мнению 21-летнего футболиста, «красно-синие» сумеют выиграть серебряные медали чемпионата России, уступив лишь нынешнему лидеру турнира «Зениту».

«На каком месте ЦСКА закончит чемпионат? На втором. «Зенит» — чемпион? Да. Извините, конечно», — сказал Мухин в эфире «Матч ТВ».

После 17 туров РПЛ ЦСКА расположился на пятом месте турнирной таблицы. Сейчас «армейцы» отстают от второй строчки, которую занимает «Спартак», на семь очков. В текущем розыгрыше командам осталось провести по 13 встреч.