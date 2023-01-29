Сарвели: «Не думаю, что при Бердыеве мы будем играть в «автобус»

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели поделился ожиданиями от игры команды под руководством Курбана Бердыева, возглавившего южан в конце ноября прошлого года.

25-летний футболист считает, что при Бердыеве «Сочи» станет намного лучше. Также Сарвели не поддерживает мнение, что с приходом 70-летнего специалиста команда будет играть исключительно в оборонительный футбол.

«Как играть – решает тренер. Наверное, под каждый стиль нужны разные футболисты. Не думаю, что мы будем играть в «автобус»», — цитирует Сарвели «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ сочинцы занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.