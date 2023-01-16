Игрок ЦСКА Лукин назвал своего любимого защитника

Игрок ЦСКА Матвей Лукин назвал своих любимых защитников, а также рассказал, с кем из знаменитых футболистов прошлого его любили сравнивать партнёры.

По словам 18-летнего футболиста, он любит жёстких защитников, таких как Серхио Рамос и Паоло Мальдини. А самого его сравнивали с другим известным итальянским игроком Алессандро Нестой. Кроме того, Лукин выделил нидерландца Виргила ван Дейка, выступающего в настоящий момент за «Ливерпуль».

«Ван Дейк импонирует по стилю. Не как он начинает атаки или обороняется, а как он мыслит в эпизодах 2-в-1, 3-в-2, как загоняет соперника под слабую ногу», — приводит слова Лукина Sport24.

В нынешнем сезоне Лукин провёл за первую команду ЦСКА два матча, отметившись в них одной результативной передачей.