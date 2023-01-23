Каррера: «Для меня РПЛ — пятая лига мира»

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, какое место в рейтинге мировых лиг, по его мнению, занимает РПЛ.

«Для меня РПЛ — пятая лига мира. Мне кажется, справедливое место», — приводит слова итальянского специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что по версии Международной федерации футбольной истории и статистики, чемпионат России занимает лишь 80-ю строчку.

Весной прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия во всех международных турнирах. Поэтому сейчас наши клубы и сборные за пределами своей страны имеют возможность проводить лишь товарищеские встречи.