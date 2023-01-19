Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Соломатин: «Акинфеев является лучшим вратарём всего чемпионата»

19 Января 2023 • 19:58 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
1 3.05 X 3.85 2 2.15
04.03 19:00

Бывший игрок столичного ЦСКА Андрей Соломатин высказался о словах Игоря Акинфеева о лучшем футболисте «армейцев».

По мнению участника ЧМ-2002, любой футболист при подобном вопросе не станет выставлять собственную кандидатуру. «Безусловно, Игорь на протяжении долгого времени сто процентов является лучшим игроком на своей позиции. А то и вообще всего чемпионата», — цитирует Соломатина Metaratings.ru.

Напомним, что сам Акинфеев выделил Кирилла Набабкина и Хорхе Карраскаля. По словам эксперта, защитник обрёл новое дыхание при Владимире Федотове, в то время как колумбийскому хавбеку не хватает стабильности.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Андрей Соломатин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Января
20:33 · Россия. Премьер-лига
«Бешикташ» увеличил предложение по Баринову слухи
20:22 · Россия. Премьер-лига
Мостовой поддержал переход Смолова в «Истанбул Башакшехир»
20:16 · Россия. Премьер-лига
Личка: «ЦСКА выиграл заслуженно»
20:02 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий – о «Томи»: «Прекрасный город лишился команды с большой историей»
19:58 · Россия. Премьер-лига
Соломатин: «Акинфеев является лучшим вратарём всего чемпионата»
19:48 · Россия. Премьер-лига
Булыкин отреагировал на возможный переезд Смолова в Турцию
19:44 · Россия. Премьер-лига
«Томь» потеряла профессиональный статус
19:38 · Россия. Премьер-лига
Лещук: «В столетие хочется порадовать болельщиков «Динамо»
19:20 · Россия. Премьер-лига
Силкин оценил возможный переход Смолова в «Истанбул Башакшехир»
19:16 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «У Агапова небольшое повреждение, ничего серьёзного нет»
18:57 · Россия. Премьер-лига
​У Смолова отреагировали на информацию о предложении из Турции
18:49 · Россия. Премьер-лига
Федотов прокомментировал потасовку в товарищеском матче ЦСКА с «Оренбургом»
18:43 · Россия. Премьер-лига
Орещук – о Фомине: «В чемпионате Германии, Англии и во Франции ему будет тяжело играть, в Испании - может быть»
18:41 · Россия. Премьер-лига
Петржела сравнил талант Кокорина и Мамаева
18:34 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Уход Фомина будет потерей для «Динамо», но не огромной»
Все новости
Рекомендуем