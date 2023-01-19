Соломатин: «Акинфеев является лучшим вратарём всего чемпионата»

Бывший игрок столичного ЦСКА Андрей Соломатин высказался о словах Игоря Акинфеева о лучшем футболисте «армейцев».

По мнению участника ЧМ-2002, любой футболист при подобном вопросе не станет выставлять собственную кандидатуру. «Безусловно, Игорь на протяжении долгого времени сто процентов является лучшим игроком на своей позиции. А то и вообще всего чемпионата», — цитирует Соломатина Metaratings.ru.

Напомним, что сам Акинфеев выделил Кирилла Набабкина и Хорхе Карраскаля. По словам эксперта, защитник обрёл новое дыхание при Владимире Федотове, в то время как колумбийскому хавбеку не хватает стабильности.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице.