«Сочи» может усилиться защитником из чемпионата Португалии

«Сочи» проявляет интерес к защитнику португальского клуба «Риу Аве» Патрику Виллиаму, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, российский клуб намерен взять 25-летнего бразильца в аренду с правом последующего выкупа. При этом отмечается, что «Риу Аве» настаивает на полноценном трансфере своего футболиста. В настоящий момент переговоры между клубами продолжаются.

Действующий контракт Виллиама с «Риу Аве» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 700 тысяч евро.

В нынешнем сезоне южноамериканец провёл 15 матчей, не отметившись в них результативными действиями.