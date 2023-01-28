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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Сочи» может усилиться защитником из чемпионата Португалии

28 Января 2023 • 12:14 Комментировать
Визела
...
Риу Аве
1 1.88 X 3.50 2 4.20
29.01 18:30

«Сочи» проявляет интерес к защитнику португальского клуба «Риу Аве» Патрику Виллиаму, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, российский клуб намерен взять 25-летнего бразильца в аренду с правом последующего выкупа. При этом отмечается, что «Риу Аве» настаивает на полноценном трансфере своего футболиста. В настоящий момент переговоры между клубами продолжаются.

Действующий контракт Виллиама с «Риу Аве» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 700 тысяч евро.

В нынешнем сезоне южноамериканец провёл 15 матчей, не отметившись в них результативными действиями.  

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Евро-Футбол.Ру,
Риу Аве Сочи Трансферы футбола - зима 2023 Патрик Виллиам
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ВИЗЕЛА РИУ АВЕ
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