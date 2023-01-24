Газзаев: «Нужно любой ценой поставить вопрос об участии сборной в международных турнирах»

Знаменитый тренер Валерий Газзаев высказался о слухах относительно решения УЕФА оставить в силе дисквалификацию российского футбола.

«Нам надо подготовиться. И любой ценой поставить вопрос об участии нашей сборной в международных турнирах. Для начала возвращения всего российского футбола это приоритетная цель, которой нужно добиться, приложив все усилия», — рассказал победитель Кубка УЕФА - 2005 в интервью «Спорт-Экспрессу». По мнению специалиста, недавняя встреча представителей РФС и УЕФА не должна была повлиять на решение чиновников, отметив, что дисквалификация российского футбола останется в силе до конца текущего сезона.

Напомним, что с февраля прошлого года весь российский футбол отстранён от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.