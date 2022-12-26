Гранат: «Думаю, при Бердыеве «Сочи» будет прогрессировать»

Бывший защитник «Рубина» Владимир Гранат высказался о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

По мнению футболиста, 70-летний наставник хорошо знаком с игроками своей новой команды, поэтому у него всё сложится удачно.

«Это команда с большими амбициями. Думаю, у Бердыева всё получится — «Сочи» будет расти и прогрессировать при нём. Желаю Курбану Бекиевичу удачи!» — цитирует Граната «Чемпионат».

Напомним, что Бердыев наиболее известен по своей работе в «Ростове» и «Рубине». С казанцами ему дважды подряд удавалось выигрывать чемпионат России (в 2008 и 2009 годах). Текущий сезон опытный специалист начинал в качестве наставника иранского «Трактора».

После 17 туров РПЛ сочинцы занимают девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков.