В сборной России допускают, что Дзюба может завершить карьеру

Юрий Никифоров, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, поделился мнением о будущем эк-капитана национальной команды Артёма Дзюбы.

Напомним, в ноябре прошлого года 34-летний форвард расторг соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор» и сейчас находится в поисках нового места работы. Ранее сообщалось, что опытный футболист может продолжить карьеру в «Пари НН» или в ЦСКА.

Никифоров не исключил, что Дзюба может принять решение о завершении профессиональной карьеры.

«Всё от него зависит. Если захочет — завершит. Он неплохую карьеру сделал и в «Спартаке», и в «Зените», и в сборной», — приводит слова Никифорова «РБ Спорт».