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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин: «Дзюба в ЦСКА – это из области фантастики»

27 Января 2023 • 20:18 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
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04.03 19:00

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал потенциальный переход Артёма Дзюбы в стан «армейцев». Слухи об этом начали появляться в прессе сегодня, хотя ранее 34-летнего нападающего сватали в клубы из подвала турнирной таблицы РПЛ – «Торпедо», «Химки» и «Пари НН».

«Сейчас Дзюба в ЦСКА — это из области фантастики. Он не может прессинговать, сможет ли он вообще подойти под эту систему Федотова? Даже не рассматривается, думаю», - цитирует Масалитина «Чемпионат».

Эксперт считает последние новости о Дзюбе в ЦСКА очередным вбросом и только для того, чтобы игрока быстрее подписал «Пари НН» - пока что основной претендент на игрока, который в ноября является свободным агентом.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Артём Дзюба Валерий Масалитин
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