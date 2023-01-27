Масалитин: «Дзюба в ЦСКА – это из области фантастики»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал потенциальный переход Артёма Дзюбы в стан «армейцев». Слухи об этом начали появляться в прессе сегодня, хотя ранее 34-летнего нападающего сватали в клубы из подвала турнирной таблицы РПЛ – «Торпедо», «Химки» и «Пари НН».

«Сейчас Дзюба в ЦСКА — это из области фантастики. Он не может прессинговать, сможет ли он вообще подойти под эту систему Федотова? Даже не рассматривается, думаю», - цитирует Масалитина «Чемпионат».

Эксперт считает последние новости о Дзюбе в ЦСКА очередным вбросом и только для того, чтобы игрока быстрее подписал «Пари НН» - пока что основной претендент на игрока, который в ноября является свободным агентом.