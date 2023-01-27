Габулов: «Фанаты ЦСКА примут Дзюбу при одном условии»

Бывший голкипер московских клубов ЦСКА и «Динамо» Владимир Габулов высказался о потенциальном переходе свободного ныне форварда Артёма Дзюбы в стан «армейцев» Москвы.

«Здесь сейчас будут важны его физическая форма, а также уровень мотивации. Дзюба обладает высоким уровнем мастерства, он до сих пор способен усилить любой клуб РПЛ. Поэтому фанаты ЦСКА примут Дзюбу лишь в одном случае — если уровень его самоотдачи на поле будет максимально запредельным», - цитирует Габулова «Матч-ТВ».

Ранее тренер ЦСКА Владимир Федотов сказал пару слов о потенциальном трансфере Дзюбы в свой клуб. Недавно в прессе появились новости, что 34-летний нападающий вошёл в сферу интересов «красно-синих», притом ещё вчера игрока активно сватали в клуб нижней части турнирной таблицы – «Пари НН».