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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Габулов: «Фанаты ЦСКА примут Дзюбу при одном условии»

27 Января 2023 • 20:11 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
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04.03 19:00

Бывший голкипер московских клубов ЦСКА и «Динамо» Владимир Габулов высказался о потенциальном переходе свободного ныне форварда Артёма Дзюбы в стан «армейцев» Москвы.

«Здесь сейчас будут важны его физическая форма, а также уровень мотивации. Дзюба обладает высоким уровнем мастерства, он до сих пор способен усилить любой клуб РПЛ. Поэтому фанаты ЦСКА примут Дзюбу лишь в одном случае — если уровень его самоотдачи на поле будет максимально запредельным», - цитирует Габулова «Матч-ТВ».

Ранее тренер ЦСКА Владимир Федотов сказал пару слов о потенциальном трансфере Дзюбы в свой клуб. Недавно в прессе появились новости, что 34-летний нападающий вошёл в сферу интересов «красно-синих», притом ещё вчера игрока активно сватали в клуб нижней части турнирной таблицы – «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Габулов Артём Дзюба
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