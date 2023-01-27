​Федотов: «Дзюба соответствует уровню ЦСКА»

В последнее время Артёма Дзюбу слухи активно связывают с клубами из нижней части таблицы чемпионата России. Впрочем, 34-летний форвард может оказаться и в статусном клубе РПЛ. Появилась информация о том, что Дзюба входит в сферу интересов ЦСКА.

Рулевой ЦСКА Владимир Федотов считает, что уровень Артёма Дзюбы соответствует уровню его команды. Отвечая на соответствующий вопрос, Федотов сказал «Матч ТВ»: «Человек играл в «Зените» и сборной России, конечно, он соответствует нашему уровню».

Напомним, что Артём Дзюба не имеет клубной прописки уже почти три месяца. В начале ноября нападающий расторг трудовое соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор».