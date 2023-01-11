Кафанов назвал лучшего голкипера РПЛ в 2022 году

Отечественный тренер Виталий Кафанов, который ныне работает с голкиперами «Ростова», назвал лучшего голкипера РПЛ по итогам ушедшего в историю 2022 года.

«Стабильнее всех был именно Игорь Акинфеев. Он был лучшим в чемпионате России в прошлом году», - цитирует Кафанова «РБ Спорт». Специалист отметил, что завершив карьеру в сборной России, Акинфеев смог лучше сосредоточиться на игре за клуб и благодаря этому помог добыть своему клубу множество ценных очков.

В текущем сезоне РПЛ многолетний страж ворот ЦСКА сыграл во всех турнирах 18 матчей и пропустил 19 мячей, пять игр он отстоял «на ноль». ЦСКА перед зимней паузой расположился на пятом месте турнирной таблицы чемпионата России.