Булыкин отреагировал на назначение Бердыева в «Сочи»

Бывший форвард российской национальной команды Дмитрий Булыкин высказался о назначении Курбана Бердыева в «Сочи».

«Конечно, трёхгодичное отсутствие практики в РПЛ может сказаться. Ещё может сказаться, что нужных игроков не получится купить, а придётся работать с тем, что есть. Если всё будет так, как привык Бердыев, то вполне может быть хороший результат. Однако если что-то пойдёт не так, то могут быть соответствующие результаты», — заявил экс-нападающий в интервью «Чемпионату». По его мнению, делать вывод о работе специалиста можно будет только в концовке сезона.

Напомним, что бывший наставник «Рубина» и «Ростова» был объявлен главным тренером «Сочи» в воскресенье, 25 декабря.