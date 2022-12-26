Шох: «Никто в Казахстане не пожалел о переходе в УЕФА»

Бывший член исполкома РФС Рохус Шох, ныне занимающий пост президента Профессиональной футбольной лиги Казахстана, высказался о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Шох не смог дать совет относительно того, стоит ли РФС переходить в АФК, однако подметил, что Казахстан не жалеет о своём переходе в УЕФА, который состоялся 20 лет назад.

«Я могу сказать только одно. Ровно 20 лет назад Казахстан перешёл в УЕФА. Никто из казахских футболистов, тренеров ни на секунду не пожалел о переходе», — цитирует Шоха «РБ Спорт».

Напомним, что завтра, 27 декабря, состоится заседание исполкома РФС, на котором и может быть принято решение о переходе в АФК, так как весной нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех международных турниров.