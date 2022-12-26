Непомнящий назвал минусы, которыми обернётся переход РФС в АФК

Опытный российский тренер Валерий Непомнящий порассуждал о минусах, с которыми РФС столкнётся, если перейдёт в АФК. А этот переход может состояться уже завтра, когда на заседании исполкома национального футбольного союза будет оглашен вердикт по данному вопросу.

«Играть в Азии — это сумасшедшие расходы. А зарабатывать в Азии практически невозможно, так как Лига чемпионов АФК приносит мизерные премиальные», - цитирует специалиста «Чемпионат».

Среди других минусов Непомнящий назвал много часовых поясов, а также длинные и дорогие перелёты. Поэтому «минусов больше, нежели плюсов», считает он. Главным и неоспоримым плюсом, по мнению тренера, является наличие официальных матчей, а это только пойдёт на пользу российским клубам и сборной России.