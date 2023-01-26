Натхо: «Бердыев — один из самых важных тренеров в моей карьере»

Бывший полузащитник «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо поделился мнением о главном тренере «Сочи» Курбане Бердыеве, под руководством которого он ранее выступал в казанском клубе.

Израильский футболист назвал 70-летнего специалиста одним из самых важных тренеров в своей карьере.

«Для меня он один из лучших. Бердыев никогда не потеряет своего профессионализма. Бердыев и тренер, с которым я работал в Израиле, два самых важных в моей карьере», — цитирует Натхо «Матч ТВ».

Напомним, что Натхо выступал за «Рубин» с 2010 по 2013 год. В общей сложности за казанцев израильтянин провёл 147 матчей, забив 31 гол и отдав 36 результативных передач. В настоящий момент 34-летний хавбек выступает за белградский «Партизан».