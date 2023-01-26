Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Натхо: «Бердыев — один из самых важных тренеров в моей карьере»

26 Января 2023 • 11:17 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
1 3.05 X 3.85 2 2.15
04.03 19:00

Бывший полузащитник «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо поделился мнением о главном тренере «Сочи» Курбане Бердыеве, под руководством которого он ранее выступал в казанском клубе.

Израильский футболист назвал 70-летнего специалиста одним из самых важных тренеров в своей карьере.

«Для меня он один из лучших. Бердыев никогда не потеряет своего профессионализма. Бердыев и тренер, с которым я работал в Израиле, два самых важных в моей карьере», — цитирует Натхо «Матч ТВ».

Напомним, что Натхо выступал за «Рубин» с 2010 по 2013 год. В общей сложности за казанцев израильтянин провёл 147 матчей, забив 31 гол и отдав 36 результативных передач. В настоящий момент 34-летний хавбек выступает за белградский «Партизан».   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Курбан Бердыев Бибрас Натхо Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Января
11:17 · Россия. Премьер-лига
Натхо: «Бердыев — один из самых важных тренеров в моей карьере»
10:49 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль: «Для меня ЦСКА означает многое»
10:37 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль: «Если за мной придёт «Барселона», то я сразу побегу к Роману Юрьевичу»
10:31 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» опроверг информацию о подписании контракта с Дзюбой 1
10:26 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль – о «Фламенго»: «Ничего не было»
10:16 · Россия. Премьер-лига
В «Бешикташе» опровергли информацию о новом предложении по Баринову
10:10 · Россия. Премьер-лига
Тарханов – о Слуцком: «В Казахстане много работы, хорошие футболисты»
09:30 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль объяснил, почему не покинул Россию
09:20 · Россия. Премьер-лига
Личка рассказал, что вёл переговоры с «Краснодаром»
09:12 · Россия. Премьер-лига
Россия примет участие в выборах президента УЕФА
08:46 · Россия. Премьер-лига
Ловчев оценил шансы Захаряна и Сперцяна заиграть в Европе
08:38 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль назвал главного авторитета в ЦСКА
08:26 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль высказался о дерби ЦСКА - «Спартак»
08:20 · Россия. Премьер-лига
Тарханов высказался о переносе Суперкубка УЕФА из Казани
08:13 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль назвал задачу ЦСКА на вторую часть сезона РПЛ
Все новости
Рекомендуем