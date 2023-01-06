Чепчугов рассказал, что нужно ЦСКА для борьбы за медали

Бывший голкипер московских «армейцев» Сергей Чепчугов рассказал, чего сейчас не хватает ЦСКА для того, чтобы вклиниться в борьбу за медали чемпионата России.

«Им нужно развивать академии и школы, но это уже собственно, и делает клуб. А ещё при возможности приобрести еще двух-трёх свежих игроков», - цитирует Чепчугова «РБ Спорт».

Сейчас в турнирной таблице ЦСКА идёт всего лишь на пятом месте, отставая от первого на 13 очков. У клуба 29 очков, столько же и у идущих на четвёртой позиции московских динамовцев.

В первом весеннем туре ЦСКА сыграет с бывшей командой своего главного тренера Владимира Федотова – «Сочи».