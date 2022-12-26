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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кобелев: «Сочи» в выигрыше от приглашения Бердыева»

26 Декабря 2022 • 13:13 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
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04.03 19:00

Бывший футболист и наставник московского «Динамо» высказался по поводу главной новости последних дней - назначения Курбана Бердыева в качестве тренера «Сочи». Бердыев не раз добивался успехов с «темными лошадками» вроде «Рубина» и «Ростова», и Кобелев уверен, что и сейчас «Сочи» выиграет от подобного приглашения.

- Я никогда не обсуждаю коллег, но Бердыев своим трудом доказал, что он является очень сильным специалистом. Думаю, «Сочи» от этого назначения в выигрышном положении, - цитирует слова Кобелева издание «РБ Спорт».

Чемпионат России возобновляется четвертого марта, «Сочи» предстоит сразиться с ЦСКА. 

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Андрей Кобелев Сочи
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СОЧИ ЦСКА МОСКВА
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