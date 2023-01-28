Смородская: «Мне неинтересны Сёмин, Слуцкий, Кержаков и Юран, всё с ними ясно»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что ей неинтересны известные российские тренеры, которые сейчас не работают в РПЛ.

«Интересно наблюдать за тренерами, которые сейчас работают — Федотов, Семак и Карпин. Мне неинтересны Сёмин, Слуцкий, Кержаков и Юран в РПЛ. Всё с ними ясно», — приводит слова Смородской «Чемпионат».

Напомним, что сейчас в чемпионате России продолжается зимний перерыв, который завершится в марте. После 17 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит» Сергея Семака, опережающий второй «Спартак» на шесть очков.

Смородская занимала должность президента «Локомотива» с 2010 по 2016 год. В период её правления «железнодорожники» выиграли Кубок страны.