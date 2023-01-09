Сенников уверен, что на Глушакова будет спрос в РПЛ

Бывший защитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников порассуждал о будущем хавбека Дениса Глушакова, который сегодня покинул подмосковные «Химки». Он уверен – карьера Глушакова в элите российского футбола ещё не закончена.

«Думаю, несколько команд захотят его видеть у себя. Это могут быть и «Крылья», и «Пари НН», и «Факел», - цитирует Сенникова Rusfootball.

Сенников добавил, что Глушакову бы подошла команда, которая исповедует комбинационный футбол, так как игрок прошёл школы «Локомотива» и «Спартака». А в последние годы в составе «Химок» он был настоящим лидером центра поля и всей команды.