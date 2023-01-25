Алдонину жаль нынешнее поколение российских футболистов

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин сожалеет о судьбе нынешнего поколения российских игроков.

«Еврокубки — это та возможность, где ты можешь проверить, чего ты стоишь. И если отстранение российских клубов продлится на многие годы вперёд, то это проблема для спортсменов. В этом смысле я им сожалею», - цитирует бывшего игрока Legalbet.

Алдонин пояснил, что сложившаяся ситуация негативнее всего отразится на тех, кому 24-29 лет. Ибо в самом продуктивном возрасте они не смогут поиграть на высшем уровне против лучших команд Европы за свои клубы.

Напомним, с февраля прошлого года из-за политических причин российские клубы не могут участвовать в официальных турнирах под эгидой УЕФА.