ЦСКА продолжает подготовку ко второй части сезона 2022/2023. В пятницу команда Владимира Федотова проводила товарищеский матч против «Партизана». «Армейцы» победили со счётом 2:1 благодаря голам Фёдора Чалова и Ярослава Арбузова.

После игры футболисты ЦСКА отметили победу с фанатами. Несмотря на товарищеский статус встречи, «армейцы» могли похвастаться горячей поддержкой с трибуны.

После первой части чемпионата России ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» команда Владимира Федотова отстаёт на 13 зачётных баллов.

Отметим, что чемпионат России возобновится в начале марта.