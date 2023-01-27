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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ЦСКА отметил победу с фанатами видео

27 Января 2023 • 19:50 Комментировать
Партизан
1:2
ЦСКА Москва
окончен

ЦСКА продолжает подготовку ко второй части сезона 2022/2023. В пятницу команда Владимира Федотова проводила товарищеский матч против «Партизана». «Армейцы» победили со счётом 2:1 благодаря голам Фёдора Чалова и Ярослава Арбузова.

После игры футболисты ЦСКА отметили победу с фанатами. Несмотря на товарищеский статус встречи, «армейцы» могли похвастаться горячей поддержкой с трибуны.

 

После первой части чемпионата России ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» команда Владимира Федотова отстаёт на 13 зачётных баллов.

Отметим, что чемпионат России возобновится в начале марта.

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ЦСКА Москва
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