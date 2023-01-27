Ловчев считает, что болельщики ЦСКА не оценят контракт с Дзюбой

Бывший футболист советской сборной, чемпион Советского Союза, Евгений Ловчев, считает, что ЦСКА следует хорошо обдумать последствия возможного контракта с Артемом Дзюбой. Информация о потенциальном альянсе появилась буквально накануне, и она уже успела вызвать бурную реакцию общественности.

- Здесь клуб может учитывать мнение своих болельщиков. И оно будет не на стороне Дзюбы, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее Дзюба выступал в ведущих российских клубах, таких, как питерский «Зенит» и московский «Спартак». В последнее время он пытался обустроить карьеру в Турции, но там не заладилось.