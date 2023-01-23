Тошич оценил игру Зделара за ЦСКА

Бывший сербский полузащитник Зоран Тошич оценил игру своего соотечественника Саши Зделара за московский ЦСКА. Напомним, 27-летний полузащитник выступает за «армейцев» с лета 2022 года, на его счету в текущем сезоне – 19 сыгранных матчей за российский клуб во всех турнирах.

«Он помогает обороне в основном, играет жёстко и оставляет на поле все свои силы, такие как он нужны любой команде, притом и атаке помогать он тоже не забывает. У него есть всё, чтобы стать таким же великим для клуба как Вернблум. Играет он стабильно и регулярно, это отличное усиление для ЦСКА», - цитирует Тошича «Спорт-Экспресс».