Магнуссон назвал самый яркий момент в футболке ЦСКА

Бывший защитник столичного ЦСКА Хёрдур Магнуссон назвал самый яркий момент в футболке московского коллектива.

«Победа над мадридским «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» со счётом 3:0 — лучшее воспоминание о ЦСКА. Это навсегда останется со мной. Мы обыграли действующих обладателей Лиги чемпионов», — рассказал исландский футболист в интервью «Чемпионату». По воспоминаниям Магнуссона, в той встрече в Мадриде команда Виктора Ганчаренко всё сделала правильно, выиграв по делу. Хёрдур отметил, что будет дорожить тем моментом вечно.

Напомним, что в рамках группового этапа Лиги чемпионов в 2018 году ЦСКА дважды обыграл «Реал» с общим счётом 4:0, однако с шестью очками «армейцы» заняли последнее место в группе, вылетев из еврокубков.