Мостовой считает, что Дзюба сможет усилить ЦСКА

Новостью пятницы в российском футболе стали сведения о том, что Артем Дзюба может стать игроком московского ЦСКА. В настоящий момент бывший игрок московского «Спартака», а также питерского «Зенита» подыскивает себе новый клуб после не очень удачного опыта в Турции.

В то же время ЦСКА нужен хороший нападающий, команда занимает только пятое место в турнирной таблице российского чемпионата Премьер-лиги. Александр Мостовой уверен, что Дзюба может помочь клубу.

- Дзюба может играть в нашем чемпионате еще много лет. Если он перейдет в ЦСКА, конечно, будет усилением для армейцев, - цитирует слова Александра Мостового Sport24.